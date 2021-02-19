كوفاكس يسلم 1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية في مايو

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قرر المشروع الدولي لشراء وتوزيع اللقاحات، "كوفاكس"، تسليم أكثر من مليون و700 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى كوريا الشمالية حتى شهر مايو القادم.وقال "كوفاكس" أمس إنه ينوي تسليم مليون و704 آلاف جرعة من اللقاحات إلى كوريا الشمالية خلال الفترة من فبراير وحتى مايو من هذا العام، مشيرا إلى أنها ستكون من لقاحات أسترازينيكا - أكسفورد، واللقاحات التي تنتجها الشركة الهندية "سيروم".ونظرا لأنه يتم التطعيم بلقاحات أسترازينيكا بجرعتين للفرد الواحد، فمن المتوقع أن تكفي الكمية المقدمة لحوالي 852 ألف شخص.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية من بين الدول الـ92 المشتركة في آلية الشراء المسبق في كوفاكس.وقد صرح المشروع الدولي الشهر الماضي بأنه يخطط لتسليم مليون و992 ألف جرعة إلى كوريا الشمالية خلال النصف الأول من هذا العام، لكن هذه الكمية انخفضت قليلا نتيجة لتضييق فترة التسليم إلى ما بين شهري فبراير ومايو.ومن ناحية أخرى، يخطط كوفاكس لتسليم مليونين و102 ألف و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد، و117 ألف جرعة من لقاح فايزر - بايو إن تيك، إلى كوريا الجنوبية خلال نفس الفترة.وصرح كوفاكس بأنه سيقدم حوالي 237 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد، ومليونا و200 ألف من لقاح فايزر - بايو إن تيك، إلى 142 دولة.