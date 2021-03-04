سيول وواشنطن على وشك توقيع صفقة جديدة لتقاسم تكاليف الدفاع

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "قريبتان للغاية" من التوصل إلى اتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع بينهما.وأدلى متحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات أمس الأربعاء ردّا على استفسار من وكالة يونهاب الكورية للأنباء بشأن آفاق المفاوضات المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.وقال المسؤول إن الجانبين قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية التدابير الخاصة، مشددا على أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ وعبر المحيط الهادئ والعالم.وأعرب المسؤول عن أمله في أن يتوصل البلدان الحليفان بسرعة إلى اتفاق مقبول لكل منهما من أجل تعزيز التحالف والدفاع المشترك.وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه البلدان لإجراء الجولة التاسعة من المحادثات غدا الجمعة في واشنطن.