واشنطن تشدد على أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان

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أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية على أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان.وقال "سونغ كيم"، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، أمس الأربعاء إن التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان أكثر أهمية للولايات المتحدة من أي علاقة أخرى.وفي ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، قال "كيم" إن إدارة "بايدن" ملتزمة بتعزيز علاقات الولايات المتحدة، ليس فقط مع حلفائها، ولكن بين حلفائها أيضا.وأضاف أنه ليس هناك بين حلفاء واشنطن ما هو أكثر أهمية من اليابان وكوريا الجنوبية.ثم قال الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة ستستكشف فرص توسيع التعاون في مجالات مثل التصدي لوباء كورونا ومعالجة تغير المناخ، والعمل معا لتنشيط التعاون الثلاثي بشأن التحدي الذي تمثله كوريا الشمالية.