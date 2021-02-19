تسجيل 424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بمقدار 424 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليظل في مستوى 400 حالة لليوم الثاني على التوالي.وصرح مركز التعامل مع الوباء التابع لوزارة الصحة بأنه تم أمس اكتشاف 401 حالة محلية المصدر و23 حالة وافدة من الخارج، ليبلغ عدد حالات الإصابة التراكمية 91 ألفا و240 حالة حتى الآن.ومن بين حالات الإصابة المحلية 177 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و117 حالة في العاصمة سيول، و19 حالة في مدينة ديغو، و18 حالة في مدينة إنتشون، و17 حالة في مدينة بوسان، و12 حالة في مقاطعة شمال تشونغ تُشنغ.أما المرضى ذوو الحالات الخطيرة فقد زاد عددهم بـ11 مريضا خلال يوم واحد ليبلغ إجمالي عددهم 140 مريضا، بينما زاد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار 7، ليبلغ عدد الوفيات التراكمي ألفا و619، ونسبة الوفاة 1.77%.من ناحية أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا تطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا 154 ألفا و421 شخصا، حيث تلقى أمس 65 ألفا و446 شخصا تلك اللقاحات.ومن بين من تلقوا اللقاحات، كان هناك 151 ألفا و679 شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا، وألفان و742 شخصا تلقوا لقاح فايزر.