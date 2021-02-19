الحزب المعارض يختار مرشحيْن لانتخابات عمودية سيول وبوسان

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اختار حزب "قوة الالشعب" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية عمدة سيول السابق "اوه سيه هون" كمرشح لانتخابات منصب عمدة سيول، كما اختار "بارك هيونغ جون" البروفسور في جامعة "دونغ آه" كمرشح لانتخابات عمدة بوسان.وأعلن الحزب المعارض اليوم عن نتائج الانتخابات التمهيدية التي أجراها خلال يومي أمس وأول من أمس، موضحا أن المرشح "اوه" جاء في المركز الأول بعد أن فاز بـ41.64 % في استطلاعات الرأي.وبهذا أصبح "أوه" مرشحا لمنصب عمودية سيول بعد مرور 10 سنوات على استقالته من نفس المنصب بسبب مشكلة توزيع الوجبات المجانية على المدارس في عام 2011.وقال أوه في كلمة ألقاها بعد فوزه بترشيح الحزب إنه يشعر بالأسف الشديد خلال العشر سنوات الماضية، وأنه قد عاش تلك الفترة بصفته عمدة لم تكمل فترة منصبه، حيث يشعر بالذنب والمسؤولية واللوم الذاتي دائما.وأعرب عن ثقته بأن يوم الانتخابات التكميلية الذي سيصادف السابع من شهر أبريل القادم سيكون يوما يصدر فيه حكم صارم على حكومة الرئيس "مون جيه إين"، وحذر من أن إجراء الانتخابات في حالة انقسام التكتل المعارض سوف يتسبب في هزيمة ذاتية مؤكدا على أنه ضرورة توحيد المعسكر المعارض.وقال الحزب المعارض إن "بارك هيونغ جون" البروفسور في جامعة دونغ آه قد أصبح مرشح الحزب لانتخابات عمودية بوسان، بعد أن فاز بـ54.4 % في استطلاعات الرأي.وقال الحزب المعارض إن الانتخابات التكميلية ستجري نتيجة لحدوث أسوأ الأمور المخزية في تاريخ جمهورية كوريا، وشدد على أن الشعب الكوري في حاجة إلى إحياء العدالة.