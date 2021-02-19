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السياسية

الرئيسان الكوري والأمريكي يعقدان مباحثات ثنائية لأول مرة في مؤتمر المناخ الشهر القادم

Write: 2021-03-04 12:30:36Update: 2021-03-04 14:55:42

الرئيسان الكوري والأمريكي يعقدان مباحثات ثنائية لأول مرة في مؤتمر المناخ الشهر القادم

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مباحثات ثنائية عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي "جو بايدن" لأول مرة، على هامش القمة العالمية للمناخ الشهر القادم.
وصرح مسؤول كبير في مكتب الرئاسة الكورية أمس بأن الجانبان الكوري والأمريكي يجريان مشاورات حاليا فيما يتعلق بمشاركة الرئيس مون في مؤتمر القمة العالمي الخاص بالمناخ الذي سيعقد يوم 22 من الشهر القادم، حيث تستضيف الولايات المتحدة هذه الدورة من المؤتمر.
ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان خلال المؤتمر الآراء حول طرق التعاون في مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب التعامل المشترك مع قضية تغير المناخ.
وأيضا من المتوقع أن يطلب الرئيس الكوري من نظيره الأمريكي الاهتمام بمؤتمر القمة للتضامن في النمو الأخضر والأهداف الدولية لعام 2030 الذي سيعقد في سيول في شهر مايو القادم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسي البلدين اتفقا في أول مكالمة هاتفية أجراها يوم 4 من الشهر الماضي على عقد مباحثات قمة فور تهدئة أزمة كورونا إلا أن استمرار الأزمة قد يسفر عن عقد أول لقاء بينهما عبر الفيديو.
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