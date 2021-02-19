وزارة الدفاع تعاقب 24 مسؤولا بسبب تسلل مواطن كوري شمالي عبر الحدود

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن تغيير مناصب 24 مسؤولا كعقوبة لهم بسبب الفشل في منع هارب كوري شمالي من التسلل عبر الحدود إلى الجنوب مؤخرا.وقالت الوزارة إنها قررت إقالة قائد الفرقة رقم 22 المسؤول عن الحراسة تلك المنطقة الحدودية من منصبه متهمة إياه بالإهمال.كما قررت الوزارة إحالة 4 كبار مسوؤلين عسكريين إلى لجنة تأديبية لنفس السبب، بينما تم تغيير مناصب 18 من المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن إدارة المصارف المائية، حيث أوكلت مركز قيادة العمليات التابع للقوات البرية بتغيير مناصبهم.تجدر الإشارة إلى أن الهارب الكوري الشمالي كان قد تسلل عبر الحدود في البحر من الشمال إلى كوريا الجنوبية عند الشاطئ الشرقي القريب من مرصد التوحيد بمنطقة "كوسونغ" صباح يوم السادس عشر من فبراير، وقد تم رصده خمس مرات بأربع كاميرات للمراقبة، كما تم تفعيل نظام الإنذار مرتين بسببه، لكن الجيش لم يتخذ أي إجراءات مناسبة لاحتجازه مما أثار انتقادا شديدا للسلطات العسكرية.