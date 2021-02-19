النائب العام يعلن عن نيته الاستقالة

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أعلن النائب العام "يون صوك يول" عن نيته الاستقالة من منصبه.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "يون" للمراسلين أمام مقر النيابة العامة اليوم، حيث قال إنه لا يستطيع أن يتساهل مع تدهور العدالة والقيم المشتركة التي ظل المجتمع الكوري يراكمها بكل صعوبة.وأكد على أن روح الدستور وسيادة القانون اللتين ظلتا تدعمان هذه البلاد يتم تدميرها، وأن عواقب ذلك سوف تعود على الشعب.كما قال إن ما يمكنه القيام به في النيابة العامة قد انتهى بهذا، مؤكدا على أنه سيكرس كل جهوده لحماية الحرية والديمقراطية وحماية الشعب بغض النظر عن منصبه أو مكانه، وهو ما ظل يفعله حتى الآن.وكان النائب العام قد انتقد في تصريحات أدلى بها أمس وأول من أمس، محاولات المعسكر الحاكم لسن قانون خاص لإنشاء جهاز متخصص في التحقيق في الجرائم الخطيرة، واصفا ذلك بأنه قانون ضعيف وهش ويحد من سيادة القانون وينتهك الدستور.وحذر من أن حرمان النيابة العامة من حق إجراء التحقيقات سوف يكسر الحلقة العضوية المكونة من التحقيقات وإقامة الدعواى الجنائية والمحاكمات، مما سيؤدي إلى انتشار الفساد ليصبح الشعب في النهاية هو الضحية.