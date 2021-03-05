الرئيس مون يستبدل مساعده الأول للشؤون المدنية والعدالة

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صرح المكتب الرئاسي الكوري أمس الخميس بأن الرئيس "مون جيه إين" قبل استقالة المساعد الرئاسي الأول للشؤون المدنية "شين هيون سو"، وتم تعيين "كيم جين كوك" خلفا له، وهو عضو بارز في مجلس التدقيق والتفتيش، كما عمل مساعدا رئاسيّا للشؤون القانونية مع "مون" في ظل إدارة "روه مو هيون".وتم الإعلان عن التعديلات بعد أقل من ساعة من قبول "مون" استقالة النائب العام "يون صوك يول"، الذي استقال احتجاجا على جهود الحكومة للحد من حقوق التحقيق للنيابة العامة.وأعرب "شين"، وهو مدعٍ عام سابق في النيابة العامة، عن نيته الاستقالة في الشهر الماضي، بسبب إجراء وزير العدل "بارك بيون كي" تعديلات في المناصب العليا في النيابة العامة دون استشارته.ورفض الرئيس "مون" في البداية قبول الاستقالة، كما أشار "شين" إلى إعادة النظر في الاستقالة بعد أيام، قائلا إنه سيترك القرار للرئيس "مون".