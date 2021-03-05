ارتفاع عدد الوفيات بعد تلقي لقاحات كورونا إلى 5

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توفي 3 أشخاص آخرين بعد تلقيهم لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مما رفع من عدد الوفيات بعد التطعيم في كوريا الجنوبية إلى 5 حالات وفاة.ووفقا لفريق العمل الحكومي المكلف بمراقبة برنامج التطعيم، توفي ثلاثة أشخاص، من بينهم مريضان كانا مصابين بأمراض مزمنة، في دور رعاية المسنين في مقاطعة شمال "جولا" في وقت سابق من يوم أمس، بينما توفيت امرأة في العشرينيات من العمر في ملجأ للمعاقين كانت تقيم فيه، في مدينة "ديجون".وقد حدثت جميع الوفيات الثلاث بعد يوم أو يومين من تلقي جرعة لقاح "أسترازينيكا".وقال فريق العمل إنه أطلق تحقيقا وبائيّا لمعرفة ما إذا كانت هذه الوفيات ناجمة عن جرعات اللقاح أو لأسباب أخرى.