وزير الأراضي يعتذر علنا عن المعاملات غير المشروعة المنسوبة إلى مسؤولين

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اعتذر وزير الأراضي "بيون تشانغ هيوم" عن مزاعم الاستثمار غير المشروع في الأراضي المنسوبة إلى موظفين في شركة تطوير الإسكان التي تديرها الدولة، والتي كان يترأسها سابقا.وعقد "بيون" مؤتمرا عامّا طارئا على الإنترنت أمس الخميس، قال فيه إن التحقيق الأولي وجد أن المزاعم صحيحة جزئيّا، وأن بعض هؤلاء الموظفين الحاليين والسابقين في مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية اشتروا أراضٍ في "كوانغ ميونغ" و"سي هُنغ"، قبل إعلان الحكومة عن مشروع التطوير الضخم "المدينة الجديدة" في المدينتين الواقعتين في مقاطعة "كيونغ كي".واعتذر الوزير للشعب، قائلا إنه يشعر بالمسؤولية عن الحادث بصفته وزيرا للأراضي والرئيس السابق للمؤسسة في الوقت الذي تمت فيه عمليات الشراء غير المشروعة المزعومة.وقال إنه في إطار التحقيق المشترك بقيادة مكتب رئيس الوزراء، فإن وزارة الأراضي تقوم بالتفتيش في حالة كل مسؤول في الوزارة وجميع الهيئات العامة التي تتولى تطوير الأراضي والحكومات الإقليمية، لمعرفة ما إذا تم القيام باستثمارات مضاربة في مواقع تطوير "المدينة الجديدة" المعينة مؤخرا.وقال "بيون" إن أفراد عائلات المسؤولين سيخضعون للتحقيقات أيضا، وستتم مواجهة من ارتكبوا أي أعمال غير قانونية بالإجراءات القانونية وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتعهد بمنع وقوع حوادث مماثلة.