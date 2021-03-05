وكيل وزارة الدفاع الأمريكية المرشح يشدد على مواصلة العقوبات ضد كوريا الشمالية

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شدد المرشح لمنصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات "كولين كال" على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، للتعامل مع التهديد النووي من قبل الدولة الشيوعية.جاء ذلك في رد مكتوب عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات، قدمها "كال" أمس الخميس إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي قبل جلسة إقرار تعيينه، حيث قال إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في "التنفيذ الصارم للعقوبات، من أجل تخفيف التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية".وأكد المسؤول الثالث في البنتاغون، حال توليه للمنصب، على أهمية التعاون مع الحلفاء الإقليميين لحماية الأراضي الأمريكية وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة، وتعزيز الموقف الدفاعي.وأشار إلى أن دور وزارة الدفاع هو الحفاظ على الموقف الدفاعي والردع القوي، وضمان أن الولايات المتحدة في وضع جيد مع القوات والأصول الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، لاكتشاف التهديدات الكورية الشمالية والرد عليها.كما قال المرشح أيضا إن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان توفر رادعا قويا لتهديدات كوريا الشمالية.ويذكر أن إدارة "بايدن" تجري حاليا مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.