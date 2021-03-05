الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى زيادة الإنتاج الزراعي

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" حث قادة الحزب الإقليميين على زيادة الإنتاج الزراعي ووضعه على رأس أولويات السياسات الاقتصادية للبلاد.وأوضحت الوكالة اليوم الجمعة أن "كيم" وجّه تلك الدعوة في نهاية ورشة عمل قصيرة لكبار أمناء الحزب أمس الخميس.وتعد الورشة التي بدأت يوم الأربعاء أول حدث من نوعه في البلاد.وقال "كيم" إن الاشتراكية على الطراز الكوري الشمالي ستزدهر عندما تقوم لجان الحزب في المدن والمقاطعات بأداء واجباتها وأدوارها بصورة صحيحة.وأضاف أن زيادة الإنتاج الزراعي هي المهمة الاقتصادية ذات الأولوية القصوى، داعيا إلى التخطيط العلمي والتنفيذ الشامل للعمليات الزراعية.