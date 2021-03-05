الرئيس الكوري مون يقبل استقالة النائب العام بعد ساعة من تقديمها

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قبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس الاستقالة التي قدمها النائب العام "يون صوك يول"، كما قبل الاستقالة التي قدمها مساعده للشؤون المدنية "شين هيون سو".وجاء قبول استقالة النائب العام "يون" بعد ساعة من التعبير عن نيته الاستقالة، حيث قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إنه سيتم تعيين نائب عام جديد من خلال اتخاذ الإجراءات التي ينص عليه القانون.وكانت ردود الفعل الحزبية بشأن استقالة النائب العام متباينة، حيث قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن "يون" قرر الاستقالة بناء على مصالحه السياسية، بينما ادعى حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أن الحكومة غير العادلة وغير الأخلاقية هي التي طردت النائب العام.ومن جانبه، قال حزب العدالة المعارض الصغير إن النائب العام السابق "يون" أصبح أكثر النواب العامين تسييسا.وقد قام الرئيس "مون" بتعيين "كيم جين كوك" مفوض التفتيش في هيئة التفتيش الوطنية الذي كان يعمل سكريتيرا للشؤون القانونية في مكتب الرئاسة خلال عهد الرئيس الأسبق "روه مو هيون"، خلفا للمساعد الرئاسي السابق "شين هيون سو" الذي استقال بعد 63 يوما من تعيينه.