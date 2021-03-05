كوريا تسعى لتسهيل عودة مواطنيها في ميانمار

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صرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة بأن السفارة الكورية لدى ميانمار تتخذ حاليا إجراءات للتعرف على إرادة الكوريين المقيمين هناك للعودة إلى البلاد.وتخطط الحكومة الكورية لدراسة إمكانية نقل مواطنيها المقيمين في ميانمار باستخدام طائرات ركاب خاصة بناء على نتائج تلك الإجراءات، ولكن تبين أنه لم يكن هناك عدد كبير من الكوريين المقيمين في ميانمار يرغبون في العودة إلى بلدهم.وقالت وزارة الخارجية إن عدد الكوريين المقيمين في ميانمار يبلغ حوالي 3 آلاف و500 شخص، ولم يتعرض أي منهم لأي خسائر رغم الإضطربات السياسية هناك الناجمة عن قمع المتظاهرين بالعنف.وأكد مسؤول في وزارة الخارجية على أن الوزارة والسفارة الكورية لدى ميانمار ستبذلان كل ما في وسعهما لضمان سلامة الكوريين المقيمين هناك وتسهيل عودتهم بشكل آمن إلى البلاد.