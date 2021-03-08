وزير المالية يتعهد بعدم التسامح مطلقا مع المسؤولين المتورطين في المضاربات العقارية

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تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" بعدم التسامح مطلقا مع مسؤولي الإسكان الحكوميين المتورطين في فضيحة المضاربة على الأراضي.وفي بيان أصدره أمس الأحد، قال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستطلب إجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظفي شركة الأراضي والإسكان الكورية الذين ثبت تورطهم في المضاربة على الأراضي.كما تعهد الوزير "هونغ" بإقامة نظام لمنع تكرار مثل هذه الحوادث من خلال تقييد معاملات الأراضي بواسطة موظفي وكالات الدولة والمنظمات المسؤولة عن الإسكان وتطوير الأراضي.وأكد أيضا على أن الحكومة ستمضي قدما في خطتها للإسكان التي كانت قد أعلنت في أوائل الشهر الماضي، والتي سيتم بموجبها إنشاء 830 ألف مسكن.وجاء ذلك البيان بعد أن شكلت الحكومة فريق عمل للتحقيق في اتهامات بقيام موظفين في شركة الأراضي والإسكان الكورية باستخدام معلومات سرية حول مشروع تطوير منطقة سكنية، من أجل المضاربة على الأراضي.