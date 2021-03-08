كوريا تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث المنتجات الأكثر مبيعا في عام 2019

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الحادي عشر على مستوى العالم في عام 2019 من حيث عدد أنواع منتجات التصدير بأكبر حصص في السوق العالمية.ووفقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية، "كيتا" أمس الأحد، كان لدى كوريا 69 منتجا من بين أكثر المنتجات مبيعا في سوق التصدير العالمية خلال عام 2019، بزيادة مقدارها سبعة منتجات مقارنة بعام 2018.وارتفع ترتيب كوريا بمقدار درجتين عن العام الأسبق إلى المركز الحادي عشر في عام 2019، وهو أفضل أداء منذ عام 2002.وشكلت المنتجات الكيماوية والصلب والمنتجات المعدنية الأخرى 65% من إجمالي صادرات البلاد، مع تحقيق أعلى حصص في السوق العالمية. وحصلت الصين على أكبر عدد من العناصر بمقدار 759 ألفا في عام 2019، لتحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس على التوالي.وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ654 سلعة، وتلتها الولايات المتحدة ثم إيطاليا ثم اليابان.