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المحلية

وزيرة التعليم تقول إن المشاورات جارية حول تطعيم المعلمين أولا

Write: 2021-03-08 11:05:54

وزيرة التعليم تقول إن المشاورات جارية حول تطعيم المعلمين أولا

Photo : YONHAP News

قالت وزيرة التعليم في كوريا الجنوبية "يو أون هي" أمس الأحد إن الحكومة تتشاور مع السلطات الصحية بشأن تطعيم المعلمين وموظفي الدعم المدرسي أولا.
وأوضحت الوزيرة "يو" في برنامج للكي بي إس، أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس دعوات لتطعيم المعلمين أولا، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب تطعيم أكثر من 700 ألف معلم في جميع أنحاء البلاد في نفس الوقت بالنظر إلى إمدادات اللقاح، لكن الحكومة تتشاور بشأن تطعيم المعلمين وممرضات المدارس أولا، نظرا لاتصالهم الوثيق بالأطفال.
وفيما يتعلق بالتعديلات المخطط لها لنظام التباعد الاجتماعي في كوريا، قالت وزيرة التعليم إن الحكومة تناقش التغييرات المحتملة في حدود الحضور للمدارس لتمديد الفصول المباشرة.





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