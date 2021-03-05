عدد السياح الأجانب الوافدين لكوريا الجنوبية يسجل انخفاضا حادا بسبب كورونا

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تبين أن المتوسط الشهري لعدد السياح الأجانب الوافدين لكوريا الجنوبية لم يتجاوز 10 آلاف بسبب جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الوطنية اليوم الاثنين، بلغ المتوسط الشهري لعدد السياح الأجانب الوافدين لكوريا 9 آلاف و722 شخصا خلال الفترة من شهر أبريل وحتى ديسمبر من العام الماضي، بعد أن كان قد بلغ مليونا و30 ألفا في شهر يناير من العام الماضي، أي قبل انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في كوريا الجنوبية.وأشار التقرير إلى أن المتوسط الشهري لعدد السياح القادمين من الصين بلغ 340 شخصا خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي، فيما بلغ عدد السياح الوافدين من كل من اليابان وتايوان 42 شخصا، ومن الولايات المتحدة 3 آلاف و470 شخصا.وقد قامت الصين بتعليق جميع الرحلات الجوية بينها وبين كوريا الجنوبية اعتبارا من شهر أبريل من العام الماضي، باستثناء رحلة واحدة لكل شركة طيران، فيما فرضت اليابان حظرا على دخول الكوريين إلى أراضيها.وتوقع التقرير أن يزداد عدد السياح الأجانب الوافدين لكوريا الجنوبية هذا العام، نتيجة لحملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجارية في مختلف أنحاء العالم، وخطة الحكومة الكورية لتخفيف إجراءات العزل، وتطبيق نظام جواز سفر اللقاح الإلكتروني.