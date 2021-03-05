كوريا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق بشأن تكاليف الدفاع

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توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بشأن حصة سيول من تكاليف بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانبين توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بعد ظهر أمس الأحد بشأن اتفاقية الإجراءات الخاصة الحادية عشرة، التي تنص على المبلغ الذي ستدفعه كوريا الجنوبية مقابل بقاء 28 ألفا و500 جندي في القوات الأمريكية في كوريا.وجاء هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المباشرة التي أجريت في العاصمة الأمريكية واشنطن بين كبير مفاوضي كوريا الجنوبية "جونغ أون بو" ونظيرته الأمريكية "دونا ويلتون".ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاتفاق الجديد سيكون ساري المفعول حتى عام 2025.وقالت الوزارة إن الجانبين سيصدران إعلانا وسيؤكدان موافقتهما الأولية بعد استكمال الإجراءات الداخلية.وأضافت الوزارة أن الاتفاق الجديد سينهي الفراغ الذي استمر لأكثر من عام، وسيسهم في تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأيضا موقفهما الدفاعي المشترك.