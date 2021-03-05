كوريا والولايات المتحدة تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين تدريباتهما العسكرية السنوية لفصل الربيع، على الرغم من تقليصها بسبب جائحة كورونا.وقال مسؤول عسكري اليوم إن التدريبات المشتركة بين البلدين الحليفين قد بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم، مع فرض إجراءات حجر صحي قوية لمنع تفشي فيروس كورونا.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد صرحت أمس الأحد بأن تدريب مركز القيادة الذي يتم بطريقة المحاكاة بواسطة الكمبيوتر، سوف يستمر حتى سوم 18 مارس، ولن يتضمن هذه المرة تدريبات في الهواء الطلق لمنع حدوث عدوى بفيروس كورونا. وأوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة أن التدريبات ستشمل "الحد الأدنى من القوات"، بالنظر إلى أوضاع وباء كورونا.وفي ظل هذه الظروف، قرر البلدان الحليفان عدم إجراء اختبار مخطط القدرة التشغيلية الكاملة هذه المرة، وهي خطوة حاسمة ضرورية لكوريا الجنوبية من أجل استعادة السيطرة العملياتية في زمن الحرب لقواتها من الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك، سيشمل التدريب جولة في العمليات الميدانية بإشراف قيادة القوات المشتركة المستقبلية، تحت قيادة جنرال كوري من فئة أربع نجوم.