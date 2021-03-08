الحكومة الكورية تناقش تدابير لمنع الموجة الرابعة من عدوى كورونا

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "تشونغ سي كيون" إن حكومته ستناقش تدابير لمنع إندلاع موجة رابعة محتملة من إصابات كورونا، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث انخفاض كبير في عدد الحالات اليومية.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات أمس الأحد خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا، عُقد في العاصمة سيول، حيث أعرب "تشونغ" عن مخاوفه بشأن وضع الوباء في البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الإصابات اليومية ظل يتراوح بين 300 و400 خلال الأسابيع الماضية.وقال أيضا إن كوريا في وضع حرج بسبب زيادة السفر في الربيع واستمرار تدفق النسخ الجديدة من فيروس كورونا.وفي إطار الجهود الاستباقية لاحتواء الإصابات الجماعية، قال "تشونغ" إن الحكومة ستعزز قدرة اختبار الفيروس إلى 500 ألف شخص يوميا، كما ستنشئ أيضا مواقع إضافية مجانية لاختبارات كورونا في المناطق خارج العاصمة.