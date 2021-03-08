اللاعب سون هُنغ مين يسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع "سون" هدفا للاعب "هاري كين" في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فريق "كريستال بالاس" على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، ومن ثم فاز توتنهام بـ4ث أهداف مقابل هدف واحد.وكانت تلك هي تمريرة "سون" رقم 16 والهدف الرابع عشر للثنائي في هذا الموسم، متفوقا على الرقم القياسي السابق في الموسم الفردي البالغ 13 هدفا الذي سجله "آلان شيرر" و"كريس ساتون" لفريق "بلاكبيرن" في موسم 1994-95.وقد حقق الثنائي "سون" و"كين" حتى الآن 34 هدفا خلال مسيرتهما الكروية، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، البالغ 36 هدفا والذي سجله "ديدييه دروغبا" و"فرانك لامبارد" لفريق "تشيلسي".