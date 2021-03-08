تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن اكتشاف 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأحد، لينخفض عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 400، وسط مخاوف مستمرة بشأن إندلاع موجة رابعة من الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي عدد حالات الإصابة المتراكم في البلاد إلى 92 ألفا و817 حالة.وقد انخفض الرقم اليومي أمس بمقدار 70 مقارنة بيوم السبت على الأرجح بسبب انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع.ومن بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس، كانت هناك 335 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 11 حالة لدى الوافدين من الخارج.