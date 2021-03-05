انخفاض وعي الكوريين بالأزمة الناجمة عن جائحة كورونا

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انخفض وعي الكوريين بأن المجتمع الكوري وحياتهم الشخصية تتعرض لأزمة بسبب جائحة كورونا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 6 أشهر.وطبقا لنتائج المسح الثاني الذي أجراه فريق الكلية العليا الصحية في جامعة سيول الوطنية برئاسة البروفسورة "يو ميون سون" على 1084 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الثامن وحتى السابع عشر من شهر فبراير الماضي حول الوعي بوجود أزمة في المجتمع الكوري بسبب كورونا، بلغ معدل الوعي بالأزمة 66.3% ، بعد أن كان المعدل قد بلغ 83.7% في المسح الأول الذي أجراه الفريق خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أغسطس من العام الماضي.وحول الوعي بأزمة الحياة الشخصية، أجاب 70.9% من المشاركين في المسح الثاني بأن حياتهم الشخصية تتعرض لأزمة بسبب كورونا، بعد أن كان المعدل قد بلغ 81.7% في المسح الأول.وفيما يخص الوعي بإمكانية السيطرة على فيروس كورونا، بلغ معدل الوعي 49.6% في المسح الثاني، بعد أن كان 44.1% في المسح الأول.وقال 54% من المشاركين في المسح إنه من الصعب القضاء على أزمة كورونا في غضون هذا العام.ويبلغ هامش الخطأ في المسحيْن زائد أو ناقص 2.98%.