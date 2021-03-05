إصابة قطة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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تم تأكيد إصابة قطة منزلية في مدينة كوانغ جو الكورية الجنوبية بفيروس كورونا.وقد تم إجراء اختبارات على تلك القطة بسبب ظهور أعراض غريبة لديها، بعد أن ثبتت إصابة صاحبها بفيروس كورونا يوم الرابع من مارس الجاري.وكانت نتيجة اختبار القطة الذي أجراه مختبر صحة الحيوان التابع لمعهد الصحة والبيئة في مدينة كوانغ جو إيجابية، وتم تأكيد الإصابة بالفيروس في الاختبار الثاني الذي أجرته وكالة الحجر الحيواني والنباتي يوم السبت الماضي.وتعد هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تأكيد إصابة حيوانات أليفة مثل الكلاب والقطط، بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.وقال عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية لصحة الحيوانات، والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه لم يتم العثور على أي دليل يؤكد إمكانية انتقال فيروس كورونا من حيوانات أليفة إلى البشر.وبموجب التوجيهات التي وضعتها الحكومة الكورية، يجب أن تخضع الحيوانات المصابة بفيروس كورونا للعزل الصحي الذاتي لمدة أكثر من أسبوعين، على أن يتم الإفراج عنها من العزل إذا كانت نتيجة اختبارها سلبية بعد أسبوعين من العزل الصحي.