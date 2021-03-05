كوريا تحتفل باليوم العالمي للمرأة بالدعوة إلى المزيد من مشاركة النساء في المجتمع

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن كوريا سوف تتمكن من تحقيق التعافي الشامل والقفزة إلى الأمام في أسرع وقت، إذا زاد عدد النساء العاملات دون انقطاع وظيفي.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس "مون" في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الاثنين، حيث قال إن شعار اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، والذي وضعته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هو "قيادة المرأة، وتحقيق المستقبل العادل في عصر كورونا"، مشيرا إلى أن كوريا لم تحقق بعد هذا الشعار.وتعهد الرئيس "مون" بأن تبذل حكومته قصارى جهدها لخلق جو ملائم تقوم فيه النساء بدور في مختلف المجالات دون التعرض للتمييز الجنسي.وأعرب الرئيس عن احترامه لجميع النساء اللاتي أسهمن في رفع مكانة المرأة في كوريا الجنوبية، كما أعرب عن شكره للدور الريادي الذي قامت به النساء في التغلب على العقبات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.ومن جانبها، شجعت كوريا الشمالية مشاركة النساء في الأنشطة الاجتماعية.وأكدت صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في مقال لها اليوم على ضرورة مشاركة مجموعة أوسع من النساء بنشاط في المجتمع، وتكريس أنفسهن لبناء دولة قوية وغنية.