زيادة الطلب على ناقلات الحاويات تنعش السوق العالمية لبناء السفن

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تبين أن السبب في انتعاش السوق العالمية لبناء السفن هذا العام يرجع إلى زيادة الطلب على ناقلات الحاويات.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الطلب العالمي على بناء ناقلات الحاويات مليونين و446 ألفا و992 طنا، أي 51% من إجمالي حجم الطلب العالمي على بناء السفن منذ بداية هذا العام وحتى الآن، بينما كانت حصة ناقلات الحاويات من إجمالي الطلب العالمي على بناء السفن 19% في العام الماضي.ومن بين أكثر أنواع السفن الأخرى طلبا هذا العام: ناقلات النفط الخام وناقلات السيارات وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات المواد الخام.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية لبناء السفن حصلت هذا العام على صفقات لبناء مليونين و496 ألفا و753 طنا من أنواع مختلفة من السفن، منها مليون و202 ألفا و272 طن من ناقلات الحاويات، وهو ما مكّن الشركات الكورية من الحصول على صفقات لبناء 49.1% من إجمالي الطلب العالمي على بناء ناقلات الحاويات.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة الطلب العالمي على بناء ناقلات الحاويات إلى الارتفاع الحاد في رسوم الشحن، حيث سجل مؤشر شنغهاي لشحن الحاويات 2721.94 نقطة يوم الخامس من مارس الجاري، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.ويرى المراقبون أن شركات الملاحة البحرية بدأت تستثمر في بناء ناقلات الحاويات بسبب الارتفاع في أجور الشحن، وأيضا بسبب التوقعات بحدوث زيادة مستمرة في تنقلات البضائع الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي العالمي المحتمل.