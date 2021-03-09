المحكمة الدستورية ترفض طلبا بتنحية قاضٍ عن محاكمة قاضي محكمة بوسان

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رفضت المحكمة الدستورية طلب قاضي محكمة بوسان العليا "إيم صونغ غون" بتنحية القاضي الرئيسي في هيئة القضاة التسعة التي ستناقش قضية عزله.وقالت المحكمة الدستورية أمس الاثنين إن طلب "إيم" لاستبدال قاضي المحكمة الدستورية "لي سوك تيه" قد تم رفضه بالإجماع، مشيرة إلى أنه من الصعب قبول حجة المدعى عليه بأن الأحكام السابقة للقاضي "لي" سوف تعيق اتخاذ حكم "عادل" في قضيته.وكان "إيم" قد قدم الالتماس الشهر الماضي، معترضا على مناصب "لي" السابقة كرئيس للجنة التحقيقات الحكومية بشأن قضية غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014، وأيضا لأنه رئيس لجمعية "مين بيون" للمحامين ذوي الميول الليبرالية.وبصفته أول قاضٍ يتم اتهامه من قبل البرلمان في تاريخ كوريا الجنوبية، تم اتهام "إيم" بالتدخل في محاكمات حساسة سياسيا في ظل إدارة الرئيسة السابقة المعزولة "بارك كون هيه".وكانت محكمة سيول قد برأت "إيم" العام الماضي من إساءة استخدام السلطة، لكنها أقرت بـ"عدم دستورية تدخله في المحاكمات".