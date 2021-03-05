كوريا وإسرائيل تتعهدان بمواصلة التعاون بشأن التعامل مع فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

تعهد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإسرائيل بمواصلة التعاون بين البلدين بشأن التعامل مع فيروس كورونا، وغير ذلك من المجالات.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين إن الوزير "تشونغ أوي يونغ" ونظيره الإسرائيلي "غابي أشكنازي" قد أجريا محادثات هاتفية في وقت سابق، حيث تبادل الجانبان الآراء حول وجهة النظر القائلة بأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي أبرمها البلدان ستوفر زخما للمزيد من تطوير العلاقات بينهما، وتعهدا بمواصلة وتوسيع التعاون في مجموعة كبيرة من المجالات، بما في ذلك التجارة والتقنيات والرعاية الصحية.وعلى وجه الخصوص، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في التعامل مع جائحة كورونا، بما في ذلك تبادل المعلومات حول لقاح كورونا.وقيّم "تشونغ" بشدة جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، قائلا إن الاتفاقيات التي أبرمت في أغسطس من العام الماضي ستسهم في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.ورد "أشكنازي" بالإعراب عن دعمه لجهود سيول لبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.