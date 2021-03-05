إيران تستورد أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات أسترازينيكا من كوريا

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قررت الحكومة الإيرانية استيراد أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من لقاحات أسترازينيكا المصنوعة في كوريا الجنوبية.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، قالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين إنها ستستورد 3 ملايين و100 الآف جرعة من لقاحات أسترازينيكا من كوريا الجنوبية في غضون هذا العام، وذلك من خلال مشروع إمداد اللقاح العالمي الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، "كوفاكس".وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد صرحت في الشهر الماضي بأن طهران سوف تحصل على 4 ملايين و200 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا خلال هذا العام من خلال "كوفاكس".ويذكر أن اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد يتم إنتاجه في عشرات المواقع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركة "إس كيه بايوساينس" في كوريا الجنوبية.وأضافت وزارة الصحة الإيرانية أن وزارة الأغذية وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية قد تحققت من سلامة لقاح أسترازينيكا. وكانت الوزارة الإيرانية قد أصدرت تصريحا طارئا في الشهر الماضي باستخدام اللقاحات التي أنتجتها كوريا الجنوبية.