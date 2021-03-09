كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر التاسع في يناير

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر التاسع على التوالي في شهر يناير الماضي نتيجة لانتعاش الصادرات على الرغم من جائحة كورونا.ووفقا لبيانات مؤقتة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ فائض الحساب الجاري الكوري 7 مليارات و60 مليون دولار أمريكي في يناير، بزيادة مقدارها 6 مليارات و480 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وقد ظل الحساب الجاري الكوري في وضع إيجابي لمدة تسعة أشهر متتالية، منذ أن سجلت كوريا عجزا قدره 3 مليارات و330 مليون دولار في أبريل من العام الماضي.وسجل ميزان السلع فائضا قدره 5 مليارات و730 مليون دولار في يناير، بزيادة 3,6 مليار دولار على أساس سنوي. وزادت الصادرات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 46,6 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 40,9 مليار دولار. وتقلص عجز حساب الخدمات بمقدار مليارين و380 مليون دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 610 ملايين دولار في يناير.