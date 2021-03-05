السلطات الأمريكية تسمح للذين تلقوا تطعيمات كاملة بالتجمع بدون أقنعة

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قالت السلطات الصحية الأمريكية أمس الاثنين إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التجمع في مجموعات صغيرة مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بدون أقنعة.وقدمت إدارة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إرشادات لما يمكن أن يفعله الناس بعد أن يتلقوا التطعيمات بالكامل، مشيرة إلى أن عبارة "التطعيم الكامل" تعني تلقي جميع جرعات لقاح كورونا والانتظار لمدة أسبوعين من أجل بناء استجابة مناعية كاملة.وسمحت المبادئ التوجيهية الجديدة من قبل إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتجمع بأمان في الأماكن الداخلية دون ارتداء أقنعة ودون الحفاظ على مسافات، مع الأشخاص الآخرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، أو مع الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيمات ولديهم مخاطر منخفضة للإصابة بأمراض خطيرة.ومع ذلك، شددت الإرشادات على أنه يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يظلوا يرتدون الأقنعة في الأماكن العامة، وأن يحافظوا على مسافة من الآخرين، وأن يتبعوا الاحتياطات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.