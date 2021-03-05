ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى 446

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كوروونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 400 مرة أخرى، ليصل إلى 446 أمس الاثنين، وسط مخاوف مستمرة بشأن إندلاع موجة رابعة من العدوى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الحالات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 93 ألفا و263 حالة. وقد ارتفع الرقم اليومي بمقدار 100 مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق، عندما انخفض إلى أقل من 400.ومن بين الحالات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس الاثنين، كانت هناك 427 حالة إصابة محلية المصدر، و19 حالة تم اكتشافها لدى الوافدين من الخارج. وقد كانت حوالي 70% من الحالات المحلية من منطقة العاصمة الكبرى، منها 98 حالة في سيول، و181 في مقاطعة كيونغ كي، و20 في إنتشون، بينما تم اكتشاف 128 حالة في مناطق أخرى من البلاد.وقد توفي ثلاثة أشخاص مصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 1645، وليصل معدل الوفيات إلى 1,76%.وظل عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة المصابين بفيروس كورونا دون تغيير عند 128.