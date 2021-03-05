استمرار ركود الاقتصاد الكوري رغم زيادة الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الكورية

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قال تقرير صادر عن معهد التنمية التابع للحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الركود الاقتصادي الكوري قد ظل مستمرا بسبب الانخفاض في التوظيف الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وذلك على الرغم من أن الطلب على المنتجات الكورية يشهد زيادة كبيرة داخل وخارج البلاد.وأضاف التقرير إن استمرار انتشار فيروس كورونا يتسبب في انخفاض التوظيف بوتيرة سريعة، خاصة في صناعة الخدمات، وهو ما يؤدى إلى معاناة البلاد من ركود اقتصادي متواصل.وأشار التقرير إلى أن حجم الإنتاج في صناعة الخدمات شهد تراجعا بنسبة 2% في شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب الإجراءات المعززة للتباعد الاجتماعي.وأضاف أن عدد الموظفين في شهر يناير انخفض بمقدار 982 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في معدلات البطالة.وقال إن استهلاك وتصدير السلع المعمرة، مثل السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية، يتمتعان بانتعاش، الأمر الذي يسهم في تخفيف انكماش الاقتصاد الكوري، مشيرا إلى أن حجم مبيعات التجزئة في شهر يناير الماضي ظل كما كان في الشهر الأسبق، الذي شهد انخفاضا بنسبة 2.1%.وأضاف أن الصادرات الكورية في فبراير الماضي سجلت زيادة بنسبة 9.5%، فيما سجل حجم الاستثمار في المنشآت الإنتاجية زيادة بنسبة 19.4% في يناير.