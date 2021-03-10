وزير الداخلية يتحدث عن دور النيابة في التحقيق في فضيحة مضاربات الأراضي

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قال وزير الداخلية الكوري "جون هيه تشول" إنه من المرجح أن تقوم النيابة العامة بدور داعم في التحقيقات ذات الصلة بفضيحة المضاربات على الأراضي بواسطة عدد من المسؤولين الحكوميين.وأدلى جون بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بشأن التحقيقات الجارية حاليا في الاتهامات المحيطة بموظفين حاليين وسابقين تابعين لشركة الأراضي والإسكان الكورية.وفي إشارة الى الغضب الشعبي الشديد من هذه الفضيحة، قدم الوزير اعتذارا وحث على إجراء تحقيقات شاملة وفرض عقوبات صارمة على المسؤولين. وفيما يتعلق بدور النيابة في التحقيق الذي ستطلقه هيئة التحقيقات الوطنية التابعة لوكالة الشرطة، قال جون إنه ليس من السهل على النيابة التحقيق مباشرة في القضية، مشيرا إلى أنه بموجب الصلاحيات المعدلة بين النيابة والشرطة، يحق للنيابة العامة فقط إجراء تحقيق مباشر في ست جرائم خطيرة.ومع ذلك، قال إنه ستكون هناك طرق عديدة لكي تدعم النيابة تلك التحقيقات، موضحا أن الجانبين سيتعاونان للتوصل إلى أفضل النتائج الممكنة.