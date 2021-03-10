كوريا تعتزم شراء مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر في غضون أسابيع

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لشراء مليون جرعة إضافية من لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الشهر.وصرح "يانغ دونغ كيو" المسؤول في فرقة العمل الحكومية المعنية ببرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الثلاثاء بأنه سيتم شحن نصف مليون جرعة اعتبارا من يوم 22 مارس ونصف مليون جرعة أخرى اعتبارا من يوم 29 مارس.وأوضح أن هذه الجرعات جزء من صفقة وقعتها حكومة كوريا الجنوبية مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر.وقد استلمت كوريا شحناتها الأولى البالغة حوالي 120 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر الشهر الماضي، والتي تم توفيرها من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية المدعومة من الأمم المتحدة.وأضاف "يانغ" أنه من المتوقع أن تصل ستة ملايين جرعة لقاح إضافية سيتم شراؤها من خلال صفقة مباشرة مع شركة فايزر، في غضون الربع الثاني من هذا العام.