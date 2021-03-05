وزير الأراضي يتعهد بإجراء مراجعات أكثر صرامة قبل تعيين مواقع التطوير

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تعهد وزير الأراضي الكوري "بيون تشانغ هوم" بتنفيذ مراجعات صارمة مسبقا قبل تعيين مواقع جديدة لتطوير الأراضي لتجنب تكرار عمليات شراء الأراضي بطريقة غير مشروعة من قبل المسؤولين الحكوميين.وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة في اللجنة البرلمانية للبنية التحتية والأراضي والنقل أمس الثلاثاء حول القضايا المعلقة، قال بيون إن الوزارة ستنظر فيما إذا كان المسؤولون قد قاموا باستثمارات عقارية مشبوهة قبل الإعلان عن مواقع إسكان جديدة. وأضاف أن المناطق التي تم التأكد من خلوها من مثل هذه الشكوك سيتم تحديدها كمواقع تطوير جديدة.وردا على سؤال حول اتهامات بوقوع انتهاكات مماثلة في مناطق أخرى غير مواقع المدينة الجديدة الثالثة، قال الوزير بيون إن وزارته ستدرس توسيع التحقيقات المشتركة مع مكتب رئيس الوزراء إذا لزم الأمر خارج تلك المواقع في مقاطعة كيونغ كي.