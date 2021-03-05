منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو الكوري لعام 2021

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رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى 3,3%.وفي تعديل لتوقعاتها الاقتصادية التي أعلنت عنها في ديسمبر، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء إلى زيادة متوقعة في إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حزمة التحفيز المالي الضخمة، والتي بدورها ستعزز نمو شركائها التجاريين. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6,5% هذا العام، أي أكثر من ضعف تقديراتها السابقة البالغة 3,2%.وحول أسباب رفع توقعاتها لكوريا الجنوبية، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى التحسن المستمر في الصادرات وإجراءات التحفيز الحكومية الكورية.ويقول الخبراء إنه إذا نما الاقتصاد الكوري الجنوبي كما توقعت المنظمة، فسوف تكون كوريا واحدة من بين دول قليلة تمكنت من العودة إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة كورونا.وتعد توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى من توقعات حكومة كوريا الجنوبية البالغة 3,2%، وأيضا أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3,1%.