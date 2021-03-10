واشنطن تؤكد اشتراكها في العديد من المصالح مع سيول

Photo : YONHAP News

التزمت وزارة الخارجية الأمريكية بموقف متحفظ بشأن ما إذا كانت كوريا الجنوبية سوف تنضم إلى مجموعة "كواد" الرباعية، وهي منتدى إقليمي يستهدف مواجهة الصين، والذي ظلت سيول مترددة في المشاركة فيه.وفي إيجاز صحفي عقده أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" إن كوريا الجنوبية تشترك في العديد من المصالح مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التحديات التي تفرضها كوريا الشمالية، ورفض المتحدث تقديم أي توقعات حول مشاركة سيول في التجمع الرباعي.وجاء هذا السؤال قبيل مشاركة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع نظرائه من أستراليا والهند واليابان، في أول قمة للمجموعة الرباعية على الإطلاق، يوم الجمعة.وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ستواصل التعامل مع كوريا الجنوبية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، باعتبارها "صديقا مهما للولايات المتحدة".وكرر التأكيد على أن إدارة بايدن ستتبنى مقاربة جديدة بشأن كوريا الشمالية، لكنه لم يستبعد عقد قمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.