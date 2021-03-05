قائد عسكري أمريكي يصف كوريا الشمالية بأنها خطرٌ كبير

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قال قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن كوريا الشمالية تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وفي تقرير تقدمه أمس الثلاثاء إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قبل جلسة استماع لفحص قيادة المحيطين الهندي والهادئ، قال الأدميرال "فيل ديفيدسون" إن كوريا الشمالية تواصل تطوير أنظمة نووية وأنظمة صاروخية مصممة لضرب الولايات المتحدة، وشدد على أن بيونغ يانغ لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى تجاه نزع سلاحها النووي، على الرغم من الدلائل الواعدة على وقف التصعيد في عام 2018، كما أنها تواصل دفع برنامجها للأسلحة الاستراتيجية.وأشار إلى أن كوريا الشمالية ستبقى التهديد الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة حتى يتم حل الوضع النووي في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف الأدميرال الأمريكي ذو الأربع نجوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتخذ مرة أخرى موقفا "عدائيا" تجاه الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه في أوائل عام 2021، وصف الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر لكوريا الشمالية"، وتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية.