كوريا تبحث تسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا

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تدرس السلطات الصحية في كوريا الجنوبية استخدام بعض لقاحات أسترازينيكا المحجوزة للتطعيمات في الجرعة الثانية، من أجل الاستخدام في تطعيمات الجرعة الأولي، وذلك بهدف تسريع برنامج التطعيم الوطني.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في رسالة نصية للصحفيين اليوم الأربعاء، أن هناك إجماعا في الحكومة بشأن تسريع تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس عند الانتهاء من توفير الجرعة الثانية. وقال إن لجنة من الخبراء ستتخذ قرارا بشأن التفاصيل ذات الصلة.ومن المعروف أن الحكومة الكورية تخزن بعض جرعات لقاح أسترازينيكا لمتابعة عمليات التطعيم، وسوف تتلقى كوريا الجنوبية، التي أطلقت برنامج التطعيم الخاص بها في نهاية الشهر الماضي، لقاحات إضافية من شركة أسترازينيكا خلال الربع الثاني من هذا العام.وسوف تقرر سلطات الحجر الصحي اليوم الأربعاء حول ما إذا كانت ستعطي لقاحات أسترازينيكا لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما أم لا.