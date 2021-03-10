زيادة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا لأعلى مستوى منذ 19 يوما

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ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 19 يوما، حيث تم العثور على مجموعات من الإصابات المرتبطة بأماكن العمل في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تأكيد 470 حالة في غضون الـ24 ساعة الماضية، حتى الساعة الـ12 من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي التراكمي لعدد الإصابات في البلاد إلى 93 ألفا و733 حالة.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 452 إصابة محلية المصدر، منها 354 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، بينما تم اكتشاف 18 حالة لدى القادمين من الخارج.ويذكر أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة قد ظل يتراوح بين مستوى 300 ومستوى 400 خلال الأسابيع العديدة الماضية، لكنه زاد خلال الأيام الثلاثة الماضية. ومن بين مجموعات العدوى الجديدة، تم تأكيد إصابة تسعة أشخاص بالفيروس في مصنع للبطاريات في "ييه سان" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و13 في سوق الأسماك في مدينة بوسان، كما أكدت إدارة سوق للماشية في "آن صونغ" أنه تم اكشتاف 90 حالة إصابة خلال الأيام الأربعة الماضية. وزاد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار ثلاث حالات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ألف و648، بينما انخفض عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار خمسة، ليصل إلى 123.