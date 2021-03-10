رئيس الوزراء يعيد التأكيد على عدم التسامح تجاه فضيحة مضاربات الأراضي

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كرر رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سي كيون" التأكيد على أن حكومته لن تتسامح مطلقا مع أي عمل غير قانوني يتم الكشف عنه في أثناء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إلى موظفين في شركة الأراضي والإسكان الكورية الحكومية بأنهم شاركوا في مضاربات على الأراضي.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا حكوميا بشأن فضيحة المضاربة على الأراضي عقده اليوم الأربعاء، حيث قال إن الحكومة تنظر بجدية إلى هذه القضية.وأضاف رئيس الوزراء أن العملية القانونية الكاملة المتعلقة بقضية المضاربة على الأراضي يجب أن تتم دون أي خلل. وأكد أنه من الضروري على وجه الخصوص أن تتواصل الشرطة والنيابة عن كثب، مشيرا إلى أن الشرطة مسؤولة عن التحقيقات، بينما تتولى النيابة أوامر الاعتقال وقرارات الاتهام.وقال رئيس الوزراء إن الناس يطالبون السلطات بالوصول بسرعة إلى الحقيقة فيما يخص تلك الاتهامات الأخيرة، وجعل المسؤولين عنها يدفعون ثمن أخطائهم، مشددا على أنه من واجب الحكومة دعم هذا الطلب من قبل الشعب.