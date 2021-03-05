تقرير رسمي يؤكد زيادة الإفراط في استخدام الهواتف الذكية في كوريا

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أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكورية تقريرا اليوم عن وضع الإفراط في استخدام الهواتف الذكية في عام 2020، حيث اتضح أن نسبة الذين أفرطوا في استخدام الهواتف الذكية وعانوا من مشاكل جسدية ونفسية نتيجة لذلك، من بين إجمالي عدد الذين لديهم هواتف ذكية، قد بلغت 23.3%، بزيادة 3.3% بالمقارنة مع العام الأسبق.وبلغت نسبة الزيادة بين الأطفال فيما بين 3 و9 سنوات 4.4%، بينما بلغت النسبة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة 5.6%، لتسجل فئة غير البالغين زيادة كبيرة في هذا المجال.كما شهدت فئة الستينيات أيضا زيادة بنسبة 16.8%، أي أكثر بـ1.9% مقارنة مع العام الأسبق.وأوضح التقرير أن معظم المشاركين في المسح أدركوا خطورة الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، وحول طرق التعامل مع مثل تلك المشاكل أكد 61% منهم على الدور الفردي.من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن مستوى المعلوماتية لدى الطبقة الضعيفة رقميا قد بلغ 72.7%، بزيادة 2.8% بالمقارنة مع العام الأسبق.وقال التقرير إن كوريا تشهد تضييقا متواصلا في الفجوة الرقمية، حيث بلغ مستوى المعلوماتية الرقمية لطبقة محدودي الدخل 95.1%، بزيادة 7.3% بالمقارنة مع العام الأسبق، بينما بلغ المستوى لذوي الاحتياجات الخاصة 81.3%، بزيادة 6.1%.كما تحسن مستوى المعلوماتية الرقمية لدى جميع الطبقات الاجتماعية، بمن في ذلك المزارعون وصيادو الأسماك وكبار السن.