سيول تشهد أكبر زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر

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انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا خلال العام الماضي، إلا أن مدينة سيول شهدت أعلى مستوى على الإطلاق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجاوزت مستوى 10 مليارات دولار، للعام الثاني على التوالي.وصرحت بلدية سيول بأن إجمالي حجم استثمارات الأجانب في المدينة بلغ 10 مليارات و200 مليون دولار في العام الماضي، ليتجاوز ما كان عليه في العام الأسبق، عندما بلغ 10 مليارات و100 مليون دولار، حيث استمر في الزيادة للعام الرابع على التوالي منذ عام 2017.لكن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء البلاد انخفض بنسبة 11% بالمقارنة مع العام الأسبق، لتبلغ قيمته 20 مليارا و740 مليون دولار، منها 49% في مدينة سيول.وحسب المجالات، زاد الاستثمار الأجنبي في قطاع المال والتأمين بـ132% مقارنة مع العام الأسبق، بينما زاد في الصناعات الجديدة بنسبة 40%.وأوضحت بلدية سيول أن الاستثمار في الشركات الكورية الناشئة الواعدة يلعب دورا كبيرا في زيادة جذب استثمارات الأجانب.