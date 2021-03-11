بلينكن يقول إن إيران لن تتلقى أموالها المجمدة في كوريا ما لم تمتثل للاتفاق النووي

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أن الولايات المتحدة ليس لديها نية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، إلا بعد أن تمتثل إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.وأدلى "بلينكن" بهذا التصريح أمس الأربعاء خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. وجاء ذلك ردّا على سؤال من أحد النواب عن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الأموال الإيرانية التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار والمجمدة في كوريا الجنوبية سيتم الإفراج عنها قريبا بعد التشاور مع الولايات المتحدة، وأن إيران تسعى لاستعادة أموال أخرى مجمدة في اليابان.ونفى "بلينكن" أي خطط للإفراج عن الأموال الإيرانية، قائلا إن تلك التقارير "غير صحيحة".وقال إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال بالاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستفعل نفس الشيء، ولكن إلى أن تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق فلن تحصل على أموالها المجمدة.