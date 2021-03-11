تطبيق إجراءات الطوارئ المتعلقة بالغبار الناعم في منطقة العاصمة

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سيتم اليوم الخميس تطبيق تدابير الطوارئ للحد من الغبار الناعم في منطقة العاصمة الكبرى اليوم الخميس، حيث وصلت مستويات الغبار الناعم وتلوث الهواء إلى حد مرتفع ينذر بالخطر.وقالت وزارة البيئة إنها أصدرت تحذيراتها من الغبار الناعم في سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون اعتبارا من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء، ليتم تطبيق سلسلة من الإجراءات للحد من الغبار الناعم.وبموجب تلك الإجراءات، سيتم حظر المركبات ذات الانبعاثات من الدرجة الخامسة، وفقا لنظام المستويات الخمسة الحكومي، من السير في منطقة العاصمة.ويتعين على الشركات والمنشآت التي تنبعث منها الملوثات تعديل عملياتها، كما يتعين على مواقع البناء تقليل أو تعديل عملياتها واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من انبعاثات الغبار.ومن المتوقع أن تظل مستويات الغبار الناعم مرتفعة خلال الأيام القليلة القادمة.