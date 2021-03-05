وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يزوران كوريا الأسبوع القادم

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن" العاصمة الكورية سيول خلال الأسبوع القادم، لإجراء محادثات مع نظيريهما في كوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أمس الأربعاء في بيان صحفي إن الوزيرين الأمريكيين سيزوران اليابان وكوريا الجنوبية بدءا من الاثنين وحتى الخميس من الأسبوع القادم.ومن المقرر أن يصل الوزيران الأمريكيان إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء بعد زيارتهما إلى اليابان، في أول جولة آسيوية لهما منذ انطلاق إدارة "بايدن".وسيحضر "بلينكن" و"أوستن" اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "صوه ووك" يوم الخميس.وقد عقد هذا الاجتماع المسمى "اثنان زائد اثنين" سابقا في واشنطن في أكتوبر 2016.وسيجري "بلينكن" و"أوستن" محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريهما في كوريا الجنوبية قبل الاجتماع المشترك.ومن المتوقع أن تتضمن أجندة الاجتماعات تنسيق السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية.