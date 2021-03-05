الأمم المتحدة تطالب بتضمين حقوق الإنسان في المحادثات بين الكوريتين

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أوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بأن تدرج كوريا الجنوبية قضايا حقوق الإنسان في مفاوضاتها الثنائية المستقبلية مع كوريا الشمالية.وقدم "توماس أوجيا كوينتانا" هذا الاقتراح في تقرير مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، قائلا إن على سيول أن تتأكد من تضمين قضايا حقوق الإنسان في التعاون الاقتصادي والإنساني المحتمل مع كوريا الشمالية.كما دعا "كوينتانا" إلى تطبيق قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي تم تمريره في البرلمان الكوري في عام 2016، وينص على إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان لكوريا الشمالية.واقترح أيضا تسهيل التبادلات مع المواطنين الكوريين الشماليين، ودعا إلى المزيد من التعاون من الحكومة للسماح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الشمال وأسرهم والمنشقين والجماعات المدنية بتنظيم حملات في هذا الشأن.ومن المنتظر أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا في وقت لاحق من هذا الشهر لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها.